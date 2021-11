Les sapins naturels restent les plus achetés pour Noël, cela se vérifie aussi en Charente-Maritime

Mon beau sapin ... A quatre semaines de Noël, la plupart des français vont bientôt se ruer pour acheter des sapins. Le premier grand rush, c'est ce week end. Des grandes surfaces qui installent des chapiteaux à l'extérieur, des jardineries, ou pépinières, le sapin va devenir de plus en plus présent dans notre quotidien. Il faut savoir que selon la dernière étude de l'institut d'études Kantar TNS, institut qui chaque hiver analyse les habitudes des achats des français, en ce qui concerne les sapins de Noël, un foyer sur quatre va acheter un sapin pour noël, et qu'à 84%, il s'agira d'un sapin naturel.

Les pépinières Rouberty à Dompierre-sur-Mer. © Radio France - Gérald Paris

Des sapins ... qui poussent quelque part près de la Charente

Aux pépinières Rouberty à Dompierre-sur-Mer, près de La Rochelle, le gérant Pascal Savariau vient de recevoir les sapins en milieu de semaine. Tout est en place. "Les sapins sont de type Nordman à 80%, l'épicéa qui perd plus ses épines, est moins demandé. Ces sapins en tout cas, sont français, ils ne viennent pas de loin d'ailleurs. Ils ont poussé quelque part près de la Charente. Vous ne saurez pas où ... secret professionnel !" éclate de rire le gérant. On n'en saura pas plus, ni combien de sapins écoule précisément la pépinière chaque hiver, tout juste une fourchette. "Entre 1000 et 1400 en quelques semaines."

Le gérant des pépinières Rouberty à Dompierre-sur-Mer, Pascal Savariau © Radio France - Gérald Paris

Le sapin naturel, de type Nordman, se vend aux alentours de 18 euros, pour un petit de 70 centimètres, 45 euros pour un sapin de 150 à 175 centimètres. Mais le sapin naturel se vend aussi en motte, c'est-à-dire, avec les racines. Pour Pascal Savariau "Il y a une petite demande. Il fait évidemment avoir de la place dans le jardin pour le planter après. Bien souvent, c'est pour marquer une naissance."

Il y a des sapins partout dans la réserve !

La période est en tout cas chargée dans les jardinerie également. Michel, responsable du rayon sapins à Truffaut à Puilboreau a reçu les sapins mercredi. "Vous devriez voir la réserve, il y en a partout. Le sapin arrive à l'état naturel, il faut pour pouvoir le vendre, et surtout gagner de la place, l'emmailloter, avec un petit filet pour resserrer les branches. Il suffit de passer le sapin dans un cône, et hop le tour est joué."

Entonnoir pour emmailloter les sapins © Radio France - Gérald Paris

Des sapins qui là viennent du Périgord ou du Morvan. Un peu plus loin enfin, le petit sapin naturel "floqué", tout de blanc vêtu. "Idéal pour les petits appartements, cela ne prend pas beaucoup de place. Il est haut d'à peine 70 centimètres, et l'ambiance de Noël est là avec ce flocage blanc." Reste à savoir si après le sapin naturel ... la neige naturelle s'invitera elle à Noël.