Les Sauveurs, en compétition pour le Prix de la BD France Bleu 2023 !

Les Sauveurs, chez par Deman editions.

7 héros de la cause animale, 7 destins extraordinaires »... Touchante, juste et militante, cette BD est faite pour ouvrir les consciences et susciter de nouvelles vocations.

Yann Arthus-Bertrand, signe la préface ce cette BD militante. Les Sauveurs s’appellent Rob Stewart, Amir Khalil, Dian Fossey, Henry Spira, Brigitte Gothière, Sébastien Arsac (L214) et Chanée. Ils protègent les requins, les gorilles et toutes autres sortes d’espèces animales. Ils ont voué leur vie à leur passion, et leurs vies sont retracées en BD.

Ces sept militants ont chacun marqué l’histoire de la défense de la cause animale à différentes échelles : documentaire, étude scientifique, manifestation, caméra cachée… Les Sauveurs nous présentent les parcours singuliers de ces protecteurs de la faune mondiale. De leur enfance, lieu de naissance à leur attachement à la cause, jusqu’à leurs plus grands faits d’armes.

Les auteurs

Le dessin de Chhuy-ing Ia s’apparente au cartoon avec ses expressions et ses mouvements démesurés qui rajoutent une touche d’humour et de légèreté bienvenue dans des récits parfois lourds émotionnellement.

Appuyés par le gros travail journalistique des scénaristes Fabien Morin , Julien Derain et Laurent Hopman , les six histoires que comporte l'album Les Sauveurs provoqueront, sans aucun doute, de nouvelles vocations auprès des lecteurs.