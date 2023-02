Les scènes culturelles nationales du Limousin aidées par le ministère pour faire face aux prix de l'énergie

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, en avait fait l'annonce en fin d'année dernière. Ce mercredi, elle affirme que les établissements culturels labellisés et subventionnés par l'Etat, qui sont les plus en difficultés face à la hausse des prix de l'énergie, vont bénéficier d'une aide supplémentaire, en plus des dispositifs déjà en place ( bouclier tarifaire, amortisseurs électricité , ndlr). En Limousin, cela concerne le théâtre de l'Union à Limoges et le Centre d'arts de Meymac en Corrèze.

Ce soutien apporté par le ministère de la Culture correspond "en moyenne à 30 % du surcoût énergie et vient en complément des aides transversales de l’Etat et du soutien apporté par les collectivités territoriales lorsque c’est le cas", écrit le ministère dans un communiqué. Le théâtre de l'Union à Limoges, également centre national dramatique, recevra donc 15.000 euros. 6.000 euros pour le Centre d'Arts de Meymac.

Aide pour les structures labellisées

Seules les établissements labellisés par l'Etat recevront cette aide. Cela concerne 20 structures en Nouvelle-Aquitaine : opéras nationaux, orchestres nationaux, centres dramatiques nationaux, centres chorégraphiques nationaux, scènes nationales, scènes de musiques actuelles, fonds régionaux d’art contemporain ou encore centres nationaux des arts de la rue et de l'espace public.