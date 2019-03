Les seconds rôles au premier plan à Carmaux

Carmaux, France

Le festival des seconds rôles débute ce jeudi au Clap Ciné de Carmaux. Il s'appelle le "festival des seconds rôles au premier plan" et finalement, tout est dit dans le titre. Il valorise les seconds rôles du cinéma français, ceux dont on parle peu et qui sont moins connus. Plusieurs tête d'affiche sont attendues jusqu'à dimanche : Luis Rego l'ancien Charlot animateur des Bronzés, Rufus le papa d'Amélie Poulain, Michel Vuillermoz sociétaire de la Comédie Française et Ludovic Berthillot qui a tourné des dizaines de films avec les plus grands réalisateurs, mais comme second rôle.

Rendre hommage aux seconds rôles qui sont au service des premiers

L'an dernier pour sa première édition, les festival avait accueilli Marthe Villalonga. Et finalement , les seconds rôles acceptent assez facilement de participer à l'évènement. Pour Jérôme Quaretti, directeur du CLAP ciné de Carmaux et organisateur de ce festival, c'est un juste retour des choses que de rendre hommage à ces acteurs du cinémas français : "Quand on parle de second rôle il y a souvent une connotation péjorative. Or ce sont des acteurs qui ont souvent un grand talent mais qui n'ont pas pu être mis en lumière par le star système qui privilégient les têtes d'affiche. Ils ont souvent des carrières brillantes au théâtre ou à la télévision. Prenons l'exemple de Rufus (...) il réfute complètement cette notion de second rôle, il parle de rôle clé qui fait basculer la vie du personnage principal. C'est le cas dans Amélie Poulain, film dans lequel il jouait le rôle du père d'Amélie".

Le festival des seconds rôle du cinéma français, c'est jusqu'à dimanche à Carmaux dans le Tarn. 5 euros l'entrée. Les invités sont toujours présents lors de la diffusion de leur film et disponibles en ville ensuite pour les spectateurs.