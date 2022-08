Les secrets de la chapelle de Ronchamp révélés grâce aux travaux

La vie continue à la chapelle de Ronchamp, malgré les travaux. L'ouvrage exceptionnel de Le Corbusier est en rénovation depuis le mois de mars 2021. Ils continuent jusqu'à juillet 2024 au moins. Ce lundi, des centaines de fidèles se sont réunis pour la cérémonie de l'assomption. Certains surpris de l'état de la chapelle, parfois déçus, mais pour la plupart curieux d'observer les travaux en cours. Car le chantier permet de mieux découvrir la chapelle et de dévoiler ses secrets.

Des secrets de fabrication cachés dans le béton

Jean-Jacques Virot, président de l'association Œuvre Notre-Dame du Haut, fait le tour de l'immense chapelle de béton blanc. "On découvre qu'il y a déjà eu des interventions, que l'on a déjà réparé. On a pu découvrir des façons de réparer, avec des mastics, des choses comme ça", détaille-t-il. Des matériaux plus singuliers ont aussi été employés. En témoigne un bout de plastique, qui reliait deux façades. "C'est vulgairement un tuyau d'arrosage, qui est noyé dans un bain de goudron", décrit Jean-Jacques Virot.

Les fissures dans la façade sont gangrenées par la mousse © Radio France - Nicolas Joly

Le mur ouest, est lui-aussi rempli de secrets de fabrication. "Là on avait une grande ouverture. Il faut imaginer une porte de garage", observe le président de l'association Œuvre Notre-Dame du Haut. "L'idée, c'était de mettre le mobilier dans cette forme, qui était fermée par de la brique. Tout le reste, c'est de la maçonnerie traditionnelle, et juste à côté, un volume qui est fait en brique".

Malgré les travaux, la vie continue

Malgré les travaux, la vie paroissiale continue © Radio France - Nicolas Joly

Même si le mur sud est couvert d'un échafaudage, c'est important que la vie paroissiale continue estime Chloé Le Brech, chargée de médiation : "On a des visiteurs qui sont parfois un peu frustrés de voir qu'il y a un échafaudage. Donc on les rassure en leur disant que ce n'est que sur un seul côté et pas sur les quatre. Et généralement, ils sont assez intéressés lors des visites guidées d'en apprendre plus cette restauration." Les visites de chantier sont à 15h. Celle du 18 août est complète, mais il reste des places pour celle du 31 août, sur réservation. Renseignements disponibles au 03 84 20 65 13.