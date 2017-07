Les secrets de la réussite du parc animalier de Sainte-Croix en Lorraine

Le parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes en Moselle accueille sur 120 hectares près de 1500 animaux vivant en semi-liberté, des loups, des pandas roux, lynx, lémuriens, gibbons...Partons à la découverte de ce parc qui fait référence aujourd'hui pour sa préservation de la faune européenne.

Qu'est-ce qui fait la réussite aujourd'hui, après trente-sept ans d'existence du parc animalier lorrain de Sainte-Croix en Moselle à Rhodes ? Le site enregistre plus de 300 mille visiteurs par an, se dit aujourd'hui "référence en France et en Europe" pour ses 150 espèces accueillies soit près de 1500 animaux. Ici, on y présente la faune européenne et on préserve des espèces menacées dans le monde. Dans des enclos, les animaux vivent en semi-liberté, le visiteur peut apercevoir des meutes de loups, des lynx, des gibbons, lémuriens, pandas roux.Quarante personnels permanents y travaillent.

France bleu vous propose une série de reportages à la découverte des coulisses de ce parc.

A Sainte-Croix, la pédagogie a une place très importante, vingt-cinq mille scolaires sont accueillis chaque année. Les loups y sont des "vedettes", ils ont contribué à la notoriété du parc. Le visiteur peut apercevoir des cerfs, pandas, lémuriens, mais aussi des insectes, ils ont une place eux-aussi. Le site a ouvert il y a quelques années des "logements insolites", il est possible de dormir avec les loups...Enfin Sainte-Croix est un terrain de jeu pour tous les photographes professionnels ou amateurs.

Le micro de France bleu prêt à enregistrer les animaux du parc ! © Radio France - Thierry Colin

"Les enfants sont notre moteur au parc" confie Alexandra Cruche, responsable pédagogique. Vingt-cinq mille scolaires sont accueillis chaque année. il faut expliquer pourquoi certains jours, à certaines heures, les animaux sont difficiles à apercevoir. 1500 panneaux explicatifs sont installés sur les 120 hectares en trois langues.

Ecoutez le reportage de Thierry Colin, prise de son Lucien Lefebvre

La pédagogie est très importante au parc de Sainte-Croix, 25 mille scolaires sont accueillis chaque année. Copier

D'autres reportages à suivre !! Découverte de la meute de loups ...