Les secrets du Bassin d'Arcachon révélés en 101 sites et monuments

"Le Bassin d'Arcachon en 101 sites et monuments", c'est le nouveau hors-série publié par la revue Le Festin. Cinq ans après une première édition, le magazine a renouvelé et enrichi sa présentation des endroits à ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir le Bassin.

La première version avait été publiée en 2012. Les éditions du Festin, face au succès de ce hors-série épuisé depuis un bon moment, ont décidé de renouveler l'opération. Voici donc la nouvelle version du "Bassin d'Arcachon en 101 sites et monuments" disponible dans les maisons de la presse et les librairies au prix de 15 euros. Anne Giraudeau, de la Librairie Générale à Arcachon, a déjà vu les premiers acheteurs. "C'est un succès assuré, témoigne-t-elle. C'est un hors-série qui intéresse les touristes qui constituent une part importante de notre clientèle en cette saison. Mais également les habitants du Bassin qui peuvent redécouvrir des monuments qu'ils ne remarquent plus. Et le magazine est truffé d'anecdotes. C'est rare d'avoir des revues de cette qualité qui font la part belle autant au texte qu'à la photo".

"Mon coup de cœur : la villa Salesse"

Des belles villas arcachonnaises à la conche du Mimbeau, sur la presqu'île du Cap Ferret, le hors-série balaie l'ensemble des atouts du Bassin pour les amoureux de sites naturels comme pour ceux qui préfèrent les vieilles pierres. "C'est une sélection qui montre la diversité des patrimoines culturels, bâtis mais aussi naturels, explique Xavier Rosan, le directeur du Festin. Il y a des constructions récentes ou anciennes. Il y a également du patrimoine industriel comme l'hôtel Ville d'Hiver qui a été transformé en hébergement. Je pense que les habitants du Bassin ne connaissent pas forcément toute cette diversité". D'autant que parfois, Arcachon et le Cap Ferret se "regardent en chien de faïence" selon Xavier Rosan. Mais poursuit-il, "en réalité, c'est la même histoire avec une tradition liée aux métiers de la mer, la pêche et l'ostréiculture".

Xavier Rosan, le directeur du Festin. © Radio France - Yves Maugue

Cinq ans après la première édition, le hors-série nouveau révèle quelques nouveautés. "J'ai un coup de cœur pour la villa Salesse, la plus vieille villa d'Arcachon puisqu'elle date de 1851. On l'avait négligée la première fois. Elle est située sur le front de mer d'Arcachon, un peu perdue entre des habitations plus contemporaines. Salvador Dali et plusieurs écrivains y ont séjourné. C'est un lieu patrimonial mais aussi de culture et de mémoire".

Xavier Rosan : "On ne connait jamais très bien l'endroit où l'on habite". Copier