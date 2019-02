Les sept sites de Provence inscrits au patrimoine Mondial de l'Unesco sont désormais tous liés par une convention

Provence, France

Il y a en France quarante-quatre sites classés patrimoine mondial de l'humanité et sept d'entre eux sont en Provence : le pont du Gard, les monuments romain et romain d’Arles, la cité radieuse Le Corbusier à Marseille, l'Abbatiale Saint-Gilles du Gard ; la grotte Chauvet 2 en Ardèche, le théâtre antique et l’arc de triomphe d’Orange et bien sur le centre historique d’Avignon et ses remparts.

L'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) conserve toujours un droit de regard sur les sites qu'elle a inscrit et qui doivent répondre tous à un plan de gestion. En échange l’Unesco peut appuyer les activités pour sensibiliser le public ou fournir une assistance technique pour la préservation du patrimoine.

Documents en commun comme la toute nouvelle plaquette « Découvrez le patrimoine mondial de l’Unesco en Provence", interaction sur les sites en lignes, programme de tarifs de réduction : les sept sites en Provence patrimoines de mondial de l’Unesco vont développer ces outils au profit d'un tourisme culturel. Au total chaque année ils reçoivent ensemble deux millions six cent mille visiteurs.