Les pompiers, gendarmes et policiers seront sur le pont pendant deux jours les 11 et 12 juillet lors des étapes entre Lorient et Quimper puis Brest et Mur-de-Bretagne. L'objectif : sécuriser l'événement sans empêcher les interventions classiques des services de secours notamment.

Finistère, France

Ce plan est en préparation depuis novembre dernier. La difficulté principale : sécuriser l'événement sans bloquer complètement le déplacement des services de secours. Les effectifs des pompiers garde vont doubler pendant les deux étapes finistériennes (202 le mercredi 11 juillet, 162 le jeudi 12). Des pompiers qui ont fait des simulations cartographiques pour intervenir partout le plus rapidement possible le long du parcours.

La Garde républicaine et le GIGN mobilisés

Côté sécurité : 70 policiers et 141 CRS mobilisés le mercredi 11 juillet, 67 policiers et 102 CRS le jeudi 12 juillet. Les gendarmes seront eux 500 le mercredi sur tout le parcours dont 200 réservistes et élèves gendarmes, 350 le lendemain. Il y aura aussi 45 motards de la Garde Républicaine pour refermer la bulle de sécurité autour de la course. Des effectifs du GIGN seront également en alerte pour parer notamment au risque terroriste. La sécurité sera particulièrement forte dans les villes départ et arrivée à Quimper et Brest. La police y sera mobilisée pendant 24h.

Les routes fermées pendant 5h environ

Côté transport, prenez vos précautions : on estime qu'entre la fermeture des axes (2h avant le passage de la caravane) et leur réouverture, il faut compter environ 5h. Et puis la préfecture appelle les spectateurs à faire preuve de prudence et de civisme : en surveillant les enfants, les chiens et en respectant les consignes de stationnement qui seront très strictes.