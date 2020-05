Les sites des Vieilles-Forges et de Bairon dans les Ardennes rouvrent dès ce samedi pour certaines activités

C’est la bonne nouvelle avant le week-end. Le préfet des Ardennes a donné son autorisation. Le Conseil départemental peut rouvrir progressivement les sites des Vieilles-Forges et de Bairon.

Promenade

Dès ce samedi 16 mai, il sera possible de se promener sur les sentiers et les chemins autour des lacs, à l’exception de la zone en chantier, sur la rive Nord du lac des Vieilles-Forges. Vous pourrez en profiter à pied, en VTT, ou en faisant un footing. Il faudra respecter les distances de sécurité et les regroupements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés.

Pêche

Il sera également possible de pêcher. Les accès aux lacs sont autorisés, sous couvert des règles de la fédération et des contrôles des gardes-pêches. Les pêcheurs devront respecter la distanciation sociale et ne pourront pas s’échanger de matériel.

Sports aquatiques

Les amateurs de canoë kayak, de paddle et de voile pourront aussi reprendre leurs activités. Là aussi, il faudra respecter les règles imposées par les clubs et les différentes fédérations. Les vestiaires ne seront pas accessibles, tout comme les lieux de vie collectifs. L’accès à l’eau se fera dans des zones dédiées et non pas par les plages. La pratique sera individuelle, les canoës bi-places seront réservés à des membres d’une même famille.

Restauration

Glaces, gaufres, jus de fruits, friterie… Les restaurants et les commerces ambulants seront ouvert. En revanche, ils ne proposeront que de la vente à emporter.

Les interdits

Si les sites de Bairon et des Vieilles-Forges reprennent de l’activité, tout n’est pas encore possible. La baignade ou la nage en eau libre sont interdites. La plage et les aires de jeux ou de pique-nique sont fermées jusqu’à nouvel orde, même chose pour les vestiaires et les sanitaires publics. Fermeture également des établissements couverts, comme les salles polyvalentes et le centre des congrès par exemple.

Liste des activités autorisées sur le site des Vielles-Forges :

Liste des activités autorisées sur le site des Vieilles-Forges - Conseil départemental des Ardennes

Liste des activités autorisées sur le site de Bairon :