Des sites touristiques de Drôme Ardèche tentent de s'adapter aux canicules qui se répètent

Drôme, France

A la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte dans la Drôme, le nombre de visiteurs baisse de 5 à 20% selon le niveau de chaleur extérieure. Se plonger dans une serre tropicale n'attire pas, sur le papier, le touriste déjà tout transpirant, même s'il fait moins chaud dedans qu'en plein soleil dehors.

Samuel Martin, le directeur, redoute que ces vagues de fortes chaleurs se répètent de plus en plus fréquemment à l'avenir. Il investit donc pour mieux maîtriser encore la température intérieure sur son site : "on est en train de changer toute la toiture. Il faut avoir aussi en tête que tout le parcours de visite passe sous des zones ombragées, au dessus de pièces d'eau, il y a de la végétation." Et quand Samuel Martin a aménagé un espace pédagogique, il a mis "une petite réfrigération qui permet de gagner quelques degrés, et cela fait une petite parenthèse un peu plus fraîche avant de poursuivre la visite de la serre."

Des horaires de visite décalés

Les grottes, elles, bénéficient d'une fraîcheur naturelle et elles ne désemplissent pas en période de canicule. A Saint-Marcel-d'Ardèche, la grotte, qui accueille en moyenne 700 visiteurs par jour, en compte 30% de plus quand le thermomètre grimpe beaucoup. En bas, dans la cavité, il fait 13,8 degrés toute l'année.

Dans la grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche © Radio France - Nathalie Rodrigues

Mais la grotte s'adapte aussi aux touristes qui décalent leur rythme avec la chaleur et qui sont plus nombreux explique Wicky Jakubowski, responsable du développement touristique : "cette année, on a ouvert en juillet-août de 9h à 20h pour pouvoir accueillir les gens sur une plus longue période, avec un petit déjeuner offert pour la première visite. Donc on essaie vraiment de s'adapter à ce phénomène."

Le Safari de Peaugres propose aussi des nocturnes, jusqu'à 22h, pour un nombre limité de personnes, en visite guidée. On vivra peut-être bientôt nous aussi à l'heure espagnole.