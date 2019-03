Les sites touristiques mayennais sont-ils accessibles aux personnes handicapées ?

Sainte-Suzanne, France

Les principaux sites touristiques de la Mayenne lancent leur mois de l'accessibilité en avril. Ils n'ont évidemment pas attendu cette opération pour rendre accessible aux personnes en situation de handicap, leurs visites et ateliers. Ces sites travaillent depuis plusieurs années avec l'association Tourisme & Handicaps, créée en 2001. En France, 12 millions de personnes vivent avec un handicap d'après l'Organisation Mondiale de la Santé.

En Mayenne certains sites ont été récompensés par le Trophée du Tourisme Accessible : le musée archéologique de Jublains en 2018, le musée du château de Mayenne en 2014 et le château de Sainte-Suzanne en 2013. "Nous sommes quatre médiateurs formés à la langue des signes, de façon à pouvoir accueillir un visiteur sourd ou malentendant. On peut lui donner les tarifs, les horaires et lui présenter l'animation qui a lieu le jour de sa venue" explique d'ailleurs Typhaine Rouxel est animatrice au château de Sainte-Suzanne.

Anne-laure Cronier est la médiatrice culturelle du musée du Château de Mayenne Copier

Le programme du mois de l'accessibilité en Mayenne :

► Musée Archéologique de Jublains : visite adaptée au personnes déficientes motrices, visuelles ou cognitives. La guide vous fait visiter le musée en utilisant des maquettes tactiles, des plans en relief, des photos et des objets que l'on peut toucher. Le dimanche 28 avril à 11h (durée 1h).

► Musée du château de Mayenne : un spectacle avec des histoires du Moyen-Âge. Des lectures pour les enfants (à partir de six mois), traduites en langue des signes française. Sur réservation, le dimanche 7 avril à 11h30 et 16h30 (45 minutes).

► Mémorial des Déportés de la Mayenne : Visites audio-guidées, un livret de visite adapté et le plan du Mémorial en relief et en braille. Le samedi 6 et dimanche 7 avril de 14h à 18h.

► Château de Sainte-Suzanne : pratique de la Langue des Signes Française à travers des jeux, des expériences, des vidéos. Le dimanche 14 avril à 15h, 15h30 et 16h30.

► Musée d'Art Naïf et d'Ars Singuliers de Laval : Visite en Langue des Signes Française. Le samedi 27 avril à 15h30. Un atelier adapté à tous avec l'artiste Marie-Rose Loret. Elle réalise des œuvres à partir de papiers de bonbons en chocolat. Les dimanches 27 et 28 avril de 15h30 à 16h30 (réservation conseillée). Des danseurs, en situation de handicap mental proposeront un spectacle à côté des œuvres du musée. Le jeudi 4 avril à 18h30.