Les skieurs au rendez-vous pour l'ouverture des remontées mécaniques à Métabief

Après une saison sans remontée mécanique à cause du Covid, la station de Métabief a rouvert les siennes ce weekend. Et les amoureux de la glisse étaient au rendez-vous.

La neige était au rendez-vous et les skieurs aussi. La station de Métabief dans le Haut-Doubs ouvrait ce weekend ses remontées mécaniques, après deux ans. L'année dernière, à cause de la crise sanitaire, elles étaient restées fermées. Seuls le ski nordique, le ski de fond ou de rando étaient possibles pour les amateurs de glisse.

Alors cette année, le retour du ski alpin a fait des heureux sur place. Nicolas et ses fils, Maxime, 11 ans et Baptiste, 7 ans, sont prêts à se lancer à l'assaut des 16 pistes ouvertes. "Ca faisait longtemps que j'attends ça", s'enthousiasme Maxime.

Mais pas facile de rechausser les chaussures de ski. "Ca a pas été facile à enfiler", rigole-t-on dans la queue pour les forfaits. Mais une dois passer cette étape, le bonheur se lit sur les visages, bien emmitouflés quand même. Pour Guillaume, les conditions sont idéales. "Il fait beau, la neige est bonne, il y a pas trop de monde non plus, que demander de plus ?", résume-t-il avant de se presser en direction du télésiège.

Un peu plus loin, Céline glisse, son fils Hugo 4 ans entre les jambes. "On a pas pu lui apprendre l'année dernière donc aujourd'hui on en profite." La jeune maman confie qu'elle attendait se jour de pied ferme. "On était en manque", rigole-t-elle. Le petit Hugo lui a l'air très content de sa journée. Ce qu'il préfère ? "Le tire-fesses !"

Alors oui, on ne remonte pas les pistes à pied, mais c'est quand même du sport. En témoigne Laurent et Fabien. "Ca fait mal aux cuisses" souffle ce dernier. "Physiquement c'est dur, en même temps après deux ans sans rien, faut se réhabituer", philosophe Laurent. Mais aucun regret pour les deux amis, ravis de dévaler de nouveau les pistes. Et puis, contre les courbatures, ils ont un truc imparable. "Une bonne nuit mais surtout une bonne raclette !"

L'ouverture de l'ensemble du domaine skiable de Métabief est prévu pour ce vendredi 17 décembre, veille des vacances scolaires.