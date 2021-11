Les skieurs de retour à Porté-Puymorens : "Ça fait du bien de retrouver les stations ouvertes"

Les skieurs sont de retour à Porté-Puymorens, seule station ouverte dans les Pyrénées-Orientales. Commerçants et amateurs de glisse retrouvent les pistes avec bonheur et soulagement, malgré une météo peu clémente ce dimanche.

Le temps brumeux n'a pas empêché les plus motivés à retrouver les pistes

Il fait -7 degrés, le vent souffle fort et la neige tombe en gros flocons, mais cela n'empêche pas les skieurs de dévaler les pistes, à Porté-Puymorens. La station est la seule à avoir rouvert, partiellement, son domaine, le 20 novembre dernier. "Le temps n'est pas terrible, mais la neige est bonne et ça fait du bien de retrouver les stations ouvertes", s'émerveille Mathilde, venue pour le week-end.

Presque deux ans sans remontées mécaniques

La station avait fermé ses remontées mécaniques le 15 mars 2020, cela fait presque deux ans que Manon et ses deux fils attendaient ce moment : "Vraiment, ça manquait", sourit la mère de famille, "Les enfants sont ravis de redescendre les pistes, on va revenir aux vacances de ski, en février ou en mars."

Un plaisir partagé par les commerçants du domaine. Betty et Jean-Luc tiennent une boutique de locations de matériel de ski. "Ça nous a fait du bien, vu l'année qu'on a passé l'année dernière", souffle Betty. Après presque deux ans de fermeture, Jean-Luc retrouve le bonheur d'accueillir des clients : "Revoir des gens, leur expliquer la façon de chausser. On fait notre métier, c'est très valorisant pour nous."

"Pourvu que ça dure et que les gens reviennent encore" - Yves Olive, chef de l'exploitation

Samedi, le temps était plus clément, ce sont 1 500 amateurs de glisse qui sont venus à Porté-Puymorens. Une fréquentation qui donne de l'espoir pour le reste de la saison à Yves Olive, chef de l'exploitation du domaine : "Pourvu que ça dure et que les gens reviennent encore. J'avais un peu peur de baisse de fréquentation. Et puis, j'ai été surpris de la fréquentation d'hier. Donc la baisse, je pense qu'elle n'y sera pas", avoue-t-il, confiant.

La station devrait rouvrir l'entièreté de son domaine d'ici le week-end prochain.