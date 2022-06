Les Soirées estivales des Alpes-Maritimes : solidarité culturelle pour le haut-pays

Comme chaque année depuis 27 ans, le Département des Alpes-Maritimes lance ses Soirées estivales. Des concerts, des spectacles, financés par le Conseil départemental et qui ont lieu dans tout le territoire maralpin ; et surtout dans toutes les petites communes du moyen et du haut pays. Seules, ces dernières ne pourraient pas se payer ce type d'évènements culturels.

Alors, la solidarité territoriale, la mutualisation financière prend le relais et la machine se met en route pendant trois mois. Une machine bien huilée depuis presque trente ans, qui ces deux dernières années, pendant la crise du Covid, a permis à de nombreux intermittents du spectacle d'avoir quelques contrats.

450 spectacles dans 157 communes

Mais cette année, les Estivales reviennent à pleine puissance. Cela signifie 1.540 artistes et techniciens, 200 ensembles musicaux : orchestres, groupes, formations. En tout, ce sont 450 spectacles auront lieu dans 157 communes. De la plus petite comme Amirat, dans le pays de Grasse, 54 habitants, qui aura deux soirées (du cirque et du théâtre), en passant par Nice, tout de même, avec un festival de Jazz au port, et par Breil-sur-Roya qui proposera cinq soirées.

Des évènements que le Département veut de qualité. Et il a pu choisir ! Rien que sur les groupes musicaux, il y a eu plus de 500 candidatures pour une petite moitié d'élus. Les Estivales sont à retrouver tout l'été, du 24 juin au 29 septembre. La programmation c'est ici. C'est aussi tout cet été sur l'antenne de France Bleu Azur avec chaque jour la présentation d'un spectacle qui fera la soirée le jour même.