Côte-d'Or, France

Le Père-Noël en calèche à Bretigny

Le Père-Noël en calèche

Infos Pratiques

Jusqu'au 31 décembre plusieurs départs par jour

Renseignements au 06 46 01 51 10

Nocturne au Consortium à Dijon

Consortium Dijon

Cette soirée du mercredi 20 décembre c'est pour apprendre et pour découvrir l'art contemporain. Des visites guidées se déroulent toutes les 30 minutes. Il y a aussi un concert-performance avec Why Note et les étudiants de l'Ecole Nationale d'Art de Dijon. Et entre deux toasts artistiques vous pourrez même faire quelques achats à la braderie.

Infos pratiques

Nocturne au Consortium, le mercredi 20 décembre de 18h à 22h

Gratuit

Site internet

Concerts de rap a capella

Des rappeurs français viennent clamer leurs textes ce mercredi 20 décembre dans le bar-restaurant l'Alchimia à Dijon. Pas de musique, juste ces acrobates des mots et leurs micros. Vous pouvez même rapper avec eux ! La scène est ouverte à tous les rappeurs et à tous les textes. L'un de ceux que vous allez écouter s'appelle Ritalfow

Infos Pratiques