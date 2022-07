IMAGES - Les souvenirs de Clémenceau à Jard-sur-Mer

"Le Tigre et Le Président", un film consacré à une partie de la vie du célèbre vendéen Georges Clémenceau a été projeté ce jeudi soir aux Sables d'Olonne en avant-première. La fiction réalisée par Jean-Marc Peyrefitte avec André Dussolier en Clémenceau et Jacques Gamblin en Paul Deschanel (rival de Clémenceau), a été en grande partie tournée en Pays de la Loire notamment à Jard-sur-Mer où la maison d'été du Tigre, face à la mer, est devenue l'un des musées les plus visités de Vendée.

Le film Le Tigre et le Président a été en partie tourné dans la maison de Jard-sur-Mer Copier

"En 2017 il y a eu une grande campagne de restauration- raconte Eliane Vichnevski agent d'accueil et guide- nous avons refait le bâtiment d'accueil, le précédent ayant été fragilisé par la tempête Xynthia et par la suite nous avons remis la maison dans l'esprit de Clémenceau, surtout les jardins, et dans la maison nous avons remis les objets à leur place et restauré certains (...) Clémenceau a été tellement de choses, médecin, homme politique, journaliste mais aussi écrivain, il faut savoir que ce film est une fiction, donc il y des éléments qui ne font pas partie de l'histoire de Clémenceau". La maison de Jard-sur-Mer offre une plongée d'histoire et un bel espace de promenade dans ce jardin que Clémenceau appelait "un arc en ciel dans un océan de verdure".

Maison de Clémenceau à Jard-sur-Mer © Radio France - Yves-René Tapon

La maison de Jard-sur-Mer permet de découvrir plusieurs facettes de Clémenceau explique la guide Eliane Vichnevski Copier