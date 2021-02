Les "spectacles à emporter" s'invitent dans le panier des clients du marché d'Argenton-sur-Creuse

"C'est une petite capsule de bonheur devant la porte", sourit la chargée de mission du Service itinérant citoyen Viviane Gendrot. En partenariat avec des compagnies de théâtre et des groupes de musique du sud de l'Indre, l'association propose des "spectacles à emporter". Pour recevoir une troupe de théâtre ou un groupe de musique sur le pas de sa porte, il suffit de s'inscrire par téléphone au 06 41 87 58 12 ou directement au guichet itinérant, comme ce samedi matin sur le marché d'Argenton-sur-Creuse.

La première représentation aura lieu le samedi 27 février à Argenton, puis les samedi et dimanche du 13 au 28 mars à Saint-Marcel, Le Péchereau, Le Menoux, Badecon Le Pin, Chavin, Le Pont Chrétien-Chabenet et Saint-Gaultier. Au programme : un concert, une lecture de poème, un conte. "Comme enverrait des fleurs mais en mieux !"

"On a fait le constat qu'on avait tous le moral en berne, qu'on manquait de spectacles, de culture, et qu'il était temps de pouvoir réagir et de proposer quelque chose. Les salles de spectacles sont fermées et ce n'est pas possible de jouer dans l'espace public parce qu'il ne faut pas créer d'attroupement. Par contre ce qui est possible c'est d'aller jouer devant la porte des gens, directement à domicile. On s'est proposé d'organiser ça, de faire le lien entre des artistes qui ont envie de jouer et des personnes qui ont envie de s'émerveiller, d'être surprises, d'être émues", explique Viviane Gendrot.

L'initiative trouve son public. Maryline aimerait que sa fille de huit ans puisse renouer avec la culture. "On ne peut pas aller dans les musées ni dans les châteaux. D'habitude, pendant les vacances scolaires, on fait des visites culturelles. Alors ce genre d'initiative me ravit complètement. Je pense qu'habitant dans un coin reculé, je me vois bien inviter ses copains et ses copines pour un de ces spectacles. Dans le respect des règles sanitaires bien sûr !", se réjouit cette mère de famille.