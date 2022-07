Les spectacles du festival Mimos à Périgueux ont attiré près de 30.000 spectateurs

Le festival Mimos a tiré le bilan des cinq jours de la 39e édition cette année. La fréquentation, après deux années d'épidémie est en hausse, même par rapport à 2019. 20 000 spectateurs ont assisté au OFF, et 7500 billets ont été édités pour le IN, les spectacles payants ou gratuits.

L'an dernier, le festival avait pu se tenir malgré l'épidémie de coronavirus toujours menaçante, avec des restrictions sanitaire. Cette année, pour la première fois depuis deux ans, Mimos a pu tenir ses cinq jours de festival et 136 représentations à Périgueux sans contraintes ou presque. Et le bilan est bon.

La fréquentation dépasse celle d'avant l'épidémie

Environ 20 000 personnes ont assisté aux spectacles du OFF, contre 8524 en 2021. A cela s'ajoute les 7500 billets pour le IN, les spectacles payants ou gratuits mais où un ticket était nécessaire, et environ 3500 spectateurs ayant assisté au spectacle Horizons depuis La Clautre. L'an dernier en 2021, ils n'étaient que 6000 spectateurs pour le IN. Evidemment, il y a des doublons, beaucoup de spectateurs ont vu plusieurs spectacles et sont comptabilisés plusieurs fois.

Le taux de remplissage s'en ressent, avec 77% de remplissage pour l'édition 2022, contre 70% en 2021 et 76% en 2019, avant l'épidémie de coronavirus.