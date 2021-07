Les spectacles du festival Mimos de Périgueux ont attiré 15.000 personnes

Près de 15.000 spectateurs ont pu assister aux différentes représentations que proposait le festival Mimos entre le 7 et le 10 juillet. Pour la première fois, le nombre de spectateurs du Off a pu être décompté. 9000 personnes ont assisté aux spectacles gratuits.

De plus, le nombre d’entrées du IN (spectacles payants et gratuits) reste similaire à 2019 : environ 6000 spectateurs. Le taux de remplissage est de 70% ( contre 75% en 2019).

Des dates avancées qui ne satisfont pas tous les spectateurs

C'était le grand changement de cette 38ème édition. Le festival Mimos s'est tenu début juillet contre fin juillet habituellement. Les organisateurs ont reçu des retours partagés. Certains spectateurs ont apprécié notamment les Périgourdins qui ne sont pas encore partis en vacances. D'autres souhaiteraient que le festival soit déplacé plus tard pour ceux qui sont en congés entre le 15 juillet et le 15 août.