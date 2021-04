Les spectateurs du cinéma CGR de Nîmes invités à devenir ses ambassadeurs pour la réouverture

Depuis le 30 octobre 2020, les portes du cinéma CGR de Nîmes sont désespérément closes. Elles rouvriront normalement le 19 mai au plus grand bonheur de son directeur Evrard Zaouche. "Ce n'est pas conçu pour être fermé un cinéma. Ça tourne normalement 365 jours par an. On est donc obligé de venir au minimum deux fois par semaine pour faire tourner tous les appareils pendant deux heures. Pour vérifier l'image, le son." Sans oublier le ménage, fait régulièrement. Les denrées périssables comme les bonbons ou les glaces ont été données au CHU de Nîmes et à des associations humanitaires. A partir du 19 mai, moteur : les dix salles vont retrouver les spectateurs. "_On parle d'_une jauge à 35% de nos capacités ça veut dire qu'on tournera à 5-600 entrées par séance. Vu les gros films qui vont démarrer, on sera bien. Il faudra bien sûr respecter les distances avec un fauteuil sur deux, le masque obligatoire et le gel hydroalcoolique. On est déjà habitué."

Les spectateurs qui deviendront ambassadeurs du CGR seront privilégiés

Pour chouchouter les spectateurs qui viendront au cinéma, Evrard Zaouche leur propose dès maintenant de devenir les ambassadeurs du CGR. "Il suffit de s'inscrire en laissant son adresse mail et son téléphone. En contrepartie, on vous informe sur les films qui sortent, _vous bénéficiez de prix intéressants_. Sur chaque film qu'on aura en avant-première ou lorsque des acteurs ou des réalisateurs seront là, ils auront l'exclusivité. Il y aura également des cadeaux à gagner par tirage au sort." Le directeur du CGR assure avoir déjà l'accord de plusieurs acteurs et réalisateurs d'ici le mois de juin. Très attendu également la sortie du dernier James Bond, déjà repoussée deux fois. Elle aura lieu le 8 octobre. "On a déjà prévu une très grosse opération avec des voitures de légende devant la porte" confie-t-il.