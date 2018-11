C’est officiel cette fois, les Spice Girls se reforment. Le célèbre girls band des années 90 l’annonce ce lundi sur son compte Twitter créé pour l’occasion, Mel B, Emma, Gerry et Mel C partent en tournée. Mais vous remarquez forcément une grande absente : Victoria Beckham n’est pas de la partie.

Gerry, Mel C, Emma et Mel B reforment les Spice Girls pour 6 concerts en juin 2019.

Après des mois de rumeurs et des années d’attente pour leurs milliers de fans à travers le monde, c’est enfin officiel, les Spice Girls sont de retour. Ou plutôt quatre des Spice Grils vont remonter sur scène ensemble, pour une tournée au Royaume-Uni, en juin 2019. Elles l'annoncent en personne dans une vidéo publiée ce lundi sur le tout nouveau compte Twitter du girls band.

À 40 ans passés et plus de 20 ans après leur succès planétaire « Wanabee », Mel B, Emma, Gerry et Mel C se produiront lors de six concerts. Grande première le 1er juin à l'Etihad Stadium de Manchester (centre de l'Angleterre). Le groupe se produira ensuite à Coventry le 3, à Sunderland le 6, à Édimbourg le 8, à Bristol le 10 et enfin au stade Wembley de Londres le 15 juin. La billetterie ouvrira à 10h30, ce samedi.

Victoria grande absente

Cependant, une des Spice Girls sera absente : Victoria Beckham n’a pas voulu participer à la reformation mais a adressé un message d'encouragement à ses amies. "Je souhaite aux filles beaucoup d'amour et de plaisir pour cette tournée de retour" a réagi Posh qui s’est reconvertie dans la mode depuis plusieurs années. C’est la Spice Girls qui a le mieux réussi depuis la séparation du groupe aux 85 millions d’albums vendus.

Ce n'est pour autant pas la première fois que les Spice Girls se retrouvent. Elles s'étaient séparées en 2000 après l'enregistrement de leur troisième album, "Forever", avant de se réunir à nouveau le temps d'une tournée mondiale en 2007-2008, puis lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, ainsi qu'à l'occasion du lancement de la comédie musicale "Viva Forever!".