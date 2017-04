Les sportives à l'honneur pour le Dijon Fashion Day

Le Dijon Fashion Day a mis les sportives à l'honneur ce mercredi soir. 22 membres de différents clubs sportifs de la Cité des Ducs se sont prêtées au jeu et sont devenues mannequins d'un soir.

Un défilé de mode en plein coeur de Dijon, ce mercredi soir. C'était le Dijon Fashion Day, avec un tapis rouge de 80 mètres, qui a été déroulé rue des Forges pour que les stars d'un jour puissent défiler et mettre en avant les nouvelles collections des magasins du centre-ville Dijonnais. Les commerçants de la rue des Forges et adhérents de l'association Shop'in'Dijon ont ainsi pu présenter leur collection printemps été.

Du maquillage, des coiffures et plusieurs tenues

Et ce sont des filles des différents clubs sportifs de Dijon qui se sont prêtées au jeu et qui sont devenues, le temps d'une soirée, mannequin d'un jour. Ophélie joue au DFCO, elle est là "en tant que footballeuse, mais aussi en tant que femme", explique-t-elle. "C'est très important pour deux raisons : faire parler du club mais aussi montrer qu'on ne se balade pas qu'en jogging et qu'on est féminines aussi, qu'on peut zapper la tenue en short pour mettre une robe et des talons".

Les filles attendent de se faire coiffer. © Radio France - Soizic Bour

Féminine et sportive, ce n'est pas du tout incompatible

Même son de cloche du côté de Noura, elle joue au hand au CDB : "On peut combiner les deux, on fait du sport mais ça n'empêche pas qu'on aime la mode, on aime s’habiller, et que porter des jupes et des pantalons ça nous plaît aussi et qu'on passe pas notre vie en jogging".