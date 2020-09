Les plages héraultaises, spot apprécié pour s'essayer aux dernières nouveautés du monde de la glisse

Dans le monde de la glisse, l'innovation est perpétuelle. Sensation de glisse, facilité d'utilisation, les marques développent de nouvelles possibilités. Et notamment le "foil". Le foil, c'est ce long aileron placé sous les planches et coques en tous genres, qui permet de s'élever au dessus de l'eau. Jusqu'à récemment réservé à l'élite car difficile d'utilisation, le travail des grandes marques a permis de le diffuser auprès du grand public.

L'école Axel'air, basée à Palavas, donne des cours de kitesurf. L'un de ses élèves, la soixantaine, kitesurfer depuis 10 ans, vient de prendre son premier cours de kitefoil (kitesurf muni d'un foil). Il est ravi.

C'est magique ! On a l'impression de voler ! Mais c'est un peu technique. C'est un autre monde, en kitesurf, on est en deux dimensions, on a l'impression de voler, et en foil tout d'un coup on a l'impression de voler et il faut gérer ça. C'est tout en souplesse. Dès qu'on est un petit peu raide, dès qu'on perd son centre de gravité, hop, à l'eau !

La sensation est en effet inégalable, comme l'explique le gérant du magasin Vague et Vent à Palavas, Thierry Tiquet. "C'est vraiment le _silence, plus de vibration_. C'est très fluide. Dans n'importe quel sport de glisse, il y a ce choc avec le clapot. Là, on a la sensation de voler. On arrive à en pratiquer de plus en plus dans les vents légers".

L'une des marques à la tête de la production mondiale est montpelliéraine. Elle s'appelle F-One et fabrique notamment des kitesurf et des foils depuis 1994.

Planche à voile, surf, kitesurf, le foil s'adapte à tous les supports

Les nouveautés de l'été

La tendance de l'été, c'est le wingfoil, un savant mélange entre un flotteur de planche à voile muni d'un foil et une aile de kitesurf tenue dans les mains. Le wing est apparue en 2018 mais c'est seulement cette année qu'elle est accessible au grand public. Cette nouvelle discipline combine les avantages, comme l'explique Thierry Tiquet.

Il y a des gens du windsurf, qui se disent que c'est la planche à voile en plus simple, des gens du kite qui se disent qu'il n'y a pas les lignes à dérouler, pas besoin d'être à deux, qu'on peut en faire n'importe où, plus de sécurité, mais aussi des gens du surf, qui se disent que ça peut être sympa d'avoir une voile pour surfer une vague.

Le wingfoil est un croisement entre la planche à voile et le kitesurf

Autre nouveauté, le surf électrique. Le moteur est situé sur le foil, dans l'eau, et permet de filer à 30 km/h au dessus de l'eau.

C'est un peu comme un vtt électrique, mais adapté à la pratique aquatique. On a une gâchette dans les mains, on peut donc se guider. Le plan d'eau est accessible partout, c'est vraiment une liberté totale, de pouvoir se mettre à l'eau n'importe où et d'aller pratiquer dans le silence.