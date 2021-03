Touraine : les stages de cirque reprennent sous le chapiteau Georget à Luynes

"Ça nous rend heureux de retourner au cirque." Au milieu de la piste, Justine enchaîne les saltos et les roulades. Élève à l'année à l'école de cirque Georget, elle n'a pas pratiqué son art depuis novembre, date d'interdiction des cours collectifs à cause de la crise sanitaire. Alors pendant les vacances de février, elle s'est inscrite au stage et reprend vite ses marques. "Aujourd'hui, on fait de l'acrobatie avec des saltos et du sport comme des pompes et des abdos", précise-t-elle, en rang pour les roulades. Mais la reprise n'est pas facile pour tout le monde. "J'ai mal au dos", rigole Mathys, retombé sur les fesses après un salto. L'avantage aussi, c'est de retrouver les copains. "On revoit un peu les autres qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, ça permet de penser à autre chose qu'au coronavirus", ajoute Justine.

Les élèves reprennent les acrobaties sous l'oeil de leur professeur Junior Neves (à gauche). © Radio France - Selma Riche

Être en piste c'est un plaisir, enseigner sa passion c'en est une autre". Marine, fil de ferriste

Junior Neves surveille ses élèves de près, une baguette en bois à la main. "C'est pour leur montrer où se placer sur la piste et comment tendre les bras", sourit-il. Le trapéziste se contorsionne pour leur expliquer les mouvements et les aider à s'améliorer. "Notre métier c'est aussi la transmission. Normalement, on fait des spectacles avec des numéros, mais le stage c'est déjà bien. C'est top pour les enfants qui s'amusent et qui apprennent." Un avis partagé par sa collègue, Marine, qui enseigne l'équilibre aux petits âgés de trois à cinq ans. "On a attendu de longs, longs mois et heureusement on a le droit de pouvoir enseigner aux enfants et c'est un vrai bonheur. Être en piste c'est un plaisir mais enseigner sa passion c'en est une autre."

"Du bien au moral"

"Le cirque Georget a une vocation pédagogique très forte depuis plus de 30 ans" raconte Christelle Georget, responsable de l'établissement. Habituellement, le cirque propose des stages de découverte dans les établissements scolaires. Depuis son installation permanente à Luynes il y a neuf ans, le cirque dispense aussi des cours aux enfants en activités extra-scolaires, annulés depuis novembre. Les stages de ces vacances de février permettent alors aux élèves de revenir pour la première fois. "Ça fait du bien au moral de voir du monde, de voir un cirque vivant et d'avoir de l'activité. C'est important pour nous."

Attention aux chutes ! © Radio France - Selma Riche

On arrive à surpasser le masque, ça nous empêche pas de bien faire du cirque". Mathys, un élève

Seul inconvénient du stage, le masque, obligatoire pour tout le monde. "On a du mal à respirer avec quand on fait des activités très physiques, donc c'est un peu compliqué", explique Anaëlle, avant de monter sur le fil de fer.