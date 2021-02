Les stages de cirque reviennent au Boulon de Vieux Condé en mode Covid pendant les vacances

Manao travaille avec un grand sourire ses assiettes chinoises, le petit garçon privé d'atelier à l'année avait hâte de revenir au Boulon

Ca fait du bien, je suis heureux, je me fais des amis et ça fait du bien d'avoir une activité

Un stage qui fait du bien aussi à Oscar 9 ans qui découvre les massues. C'est la première fois qu'il vient ici, mais sa mère l'a inscrit car il jouait trop aux jeux vidéos, et ça lui fait "du bien, beaucoup de bien", insiste le garçon.

Et pourtant le cirque est revisité à la mode Covid, pas de chapiteau, qui pour le moment ne peut pas recevoir du public, et donc pas d'activités aériennes dans une salle polyvalente où les enfants masqués sont sur des tatamis pour respecter la distanciation sociale.

Comme les contacts sont interdits, il n'y a que des acrobaties individuelles, pas de porter etc explique le prof Hugo Berlemont qui a du adapter son programme, mais c'est mieux que rien

L'équipe du Boulon qui a du annuler à la dernière minute la programmation Hip Hop du stage à cause d'un nouveau règlement avait a coeur de proposer ces stages assure Bertille Coudevylle, la responsable communication

Arrêter toute activité artistique et culturelle ça peut avoir des conséquences dramatiques à long terme. Le cirque c'est à la fois du vivre ensemble, de la solidarité, de la rencontre et on prive trop longtemps les enfants ça peut avoir des conséquences sur leur épanouissement et leur éveil