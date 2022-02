Les stars des années 80 viennent fêter les 50 ans de la station d'Isola 2000

Isola 2000 fête ses 50 ans, et pour célébrer les stars des années 80 font le déplacement!

50 ans déjà! La station de ski d'Isola 2000 fête le samedi 19 février son demi-siècle d'existence. Le programme est bien chargé pour les célébrations. À partir de 17h30 sur le front de neige les animations vont s'enchaîner: un film pour revivre l'histoire de la station, une descente aux flambeaux, un feu d'artifice et un grand concert. Soirée spéciale 80' avec Partenaire Particulier, Zouk Machine, Plastic Bertrand, Bernard Minet et Lio!

La petite station créé au début des années 70 est devenue grande... la plus connue même des Alpes-Maritimes! À l'époque il n'y avait que 18 kilomètres de pistes, un télésiège et cinq téléskis! Aujourd'hui ce sont 120 kilomètres ouverts à la glisse, 42 pistes, une vingtaine de remontées mécaniques et des champions en pagaille!

Rendez-vous sur le front de neige à 17h30!