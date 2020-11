Les stations de ski sont dans l'incertitude pour la saison à venir

Post-confinement, le tourisme local a eu les faveurs des français, et la montagne a été une de leurs destinations privilégiées "Il y a eu un intérêt manifeste pour la montagne. On a enregistré une fréquentation qui était supérieur de l’ordre de 20% sur la période de juillet et août." assure André Mir, le maire de Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-Pyrénées.

Une saison de ski incertaine

"La saison de ski , c’est vrai qu’il y a de bonnes raisons de penser qu’elle ne se présente pas sous les meilleurs hospices. Pour autant, nous restons résolument confiants". Initialement prévue le premier week-end de décembre, l’ouverture des stations pourrait être repoussée mais dans tous les cas, les pistes de Saint-Lary seront prêtes à accueillir les skieurs.