Les statues de Guillaume le Conquérant et de Mathilde installées au château de Caen

Les statues équestres de Guillaume le Conquérant et de la Reine Mathilde ont été installées le 22 novembre aux pieds du château de Caen.

Deux statues équestres de bronze, trônent fièrement sur la butte du château de Caen en face de l'Église Saint-Pierre. Ce mardi, la communauté urbaine de Caen la Mer a installé les deux statues représentant Guillaume le Conquérant et la Reine Mathilde, c'est la première statue du duc de Normandie jamais installée à Caen alors que Guillaume est exposé à Falaise, sa ville natale.

Guillaume et Mathilde sont représentés à cheval, l'un à côté de l'autre. Composées de bronze, les statues font 3,5 mètres 1,5 tonne, sans compter le socle en pierre de Caen. Guillaume est dépourvu d'armure et d'arme, la tête nue, comme le voulait l'artiste Claude Quiess, également auteur d'une statue installée à l'Abbaye aux dames de Caen : "c'est tout simplement Guillaume et son épouse, se promenant à cheval au pied de leur château".

Claude Quiess, qui travaille depuis dix ans sur le projet, a même offert l'une des deux statues à la ville de Caen.