VIDEO : Les statues de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont arrivées en Dordogne

Les statues des 12 apôtres du Christ de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont arrivées à la SOCRA à Marsac sur l'Isle ce vendredi matin) en Dordogne.

La société périgourdine spécialisée dans la rénovation des œuvres d'art va rénover ces 12 statues de cuivre pendant un total de deux ans. Avant de les renvoyer petit à petit à Paris où elles seront exposées dans la cathédrale, avant d'être remontées autour de la flèche, où elles ont été installées par l'architecte Viollet-le-Duc en 1857.

Mais il faudra donc d'abord restaurer ces statues représentant des figures religieuses et notamment des apôtres explique Patrick Palem, l'un des responsables de la SOCRA à Marsac :

Dès le mois de juin, deux statues repartiront à Notre-Dame pour être exposées dans le chœur de la cathédrale. Des tétramorphes, des statues d'un mètres cinquante représentant des symboles comme des aigles ou des griffons, présentes aussi autour de la flèche de Notre Dame sont également rénovées à la SOCRA.

Ce vendredi, les apôtres ont été descendus avec précaution du camion sur de simples palettes de bois. Pas question de brusquer ces œuvres en cuivre repoussé de 150 kilos chacune.

Pour pouvoir transporter ces statues de 3 mètres 50 chacune, la tête des 12 apôtres a été enlevée. Il faudra donc les remonter puis restaurer la structure interne très dégradée explique Patrick Palem l'un des responsables de la SOCRA :

"A l'époque les fixations étaient en acier, donc l'électrolyse fait que l'acier se corrode, et donc on va changer cela, et on leur fera une petite toilette pour les nettoyer de la pollution"