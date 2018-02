Ce sera l'unique concert des Stones en France. C'est à Marseille que Mike Jagger et ses acolytes feront rugir leurs guitares le 26 juin. Ils reprennent leur tournée du 17 mai au 8 juillet dans des grands stades d'Europe qu'ils avaient débutée à l'automne dernier.

Marseille, France

Les Rolling Stones ont choisi Marseille et le stade Orange Vélodrome pour leur unique date en France. Marseille a damé le pion de Paris et Lyon pour arracher cet événement. C'est la reprise de la tournée "Stones-No Filter" ("sans filtre"), du 17 mai au 8 juillet 2018, dans des grands stades d'Europe : en Irlande, Grande-Bretagne, Allemagne, France, République Tchèque et Pologne.

Ouverture de la billetterie le 16 mars pour le concert marseillais

Le groupe mythique s'est déjà produit à plusieurs reprises à Marseille : une première fois en 1966 et la dernière, en 2003 (il y a 15 ans). L'ouverture de la billetterie est prévue le 2 mars pour les concerts au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne. Pour réserver vos places à Marseille, il faudra attendre le 16 mars. Comptez de 45 à 247 euros la place selon nos confrères de La Provence.

Le groupe a publié un communiqué ce lundi qui précise que les légendes du rock offriront aux spectateurs de nombreux classiques comme "Satisfaction", mais incluront aussi des chansons inattendues et des "surprises" issues de leur très riche répertoire. La tournée "Stones-No Filter" avait donné lieu à une série de concerts dans les stades européens à l'automne 2017. Elle s'était achevée en France avec trois concerts à guichets fermés, joués pour l'inauguration de la U Arena de Nanterre, en région parisienne.