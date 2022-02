Les studios toulousains de TAT vont réaliser pour Netflix et Alain Chabat une série animée sur Astérix

"Netflix voulait mettre en avant le savoir-faire français pour lequel TAT s'est illustré avec les As de la Jungle, Pil et le long-métrage Terra Willy" explique TAT studio, ravi d'avoir décroché la commande. Son équipe a déjà commencé à travailler sur cette série animée consacrée aux aventures d'Astérix, et recherche 60 infographistes 3D supplémentaires pour travailler sur la série.

Une série sur Astérix réalisée par Alain Chabat pour Netflix

Dans un communiqué le studio toulousain spécialisé dans le film d'animation explique : Les Éditions Albert René s’associent à Netflix pour développer la toute première série animée réalisée par Alain Chabat, et basée sur la célèbre bande dessinée des aventures d’Astérix créée par René Goscinny et Albert Uderzo."

TAT vise les 200 salariés

TAT explique lancer "une large campagne de recrutement pour embaucher une soixantaine d’infographistes et porter ses effectifs à 200 salariés".

Le studio toulousain fait un rapide debrief historique des aventures du plus célèbres des Gaulois, en précisant que "depuis son apparition en 1959, chaque nouvel album ou film d'Astérix est attendu avec impatience par ses fans du monde entier (...) et que les albums de la saga ont été vendus à plus de 385 millions d'exemplaires, traduits en 111 langues et dialectes, et un total de 14 longs-métrages sont sortis depuis 1967, dont 10 dessins animés et 4 films en prises de vues réelles."

La série sera adaptée de l'album "Le Combat des chefs"

La création et la réalisation de cette nouvelle série animée qui sortira en 2024, a été confiée à Alain Chabat qui a écrit et réalisé le film "Astérix et Obélix" : Mission Cléopâtre en 2002.

La série sera adaptée de l’album Le Combat des Chefs de René Goscinny et Albert Uderzo, publié en 1966.