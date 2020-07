Les suricates et les tortues étoilées débarquent à la Vallée des Singes

Moment important pour La Vallée des Singes à Romagne dans la Vienne. Le parc animalier inaugure ce vendredi deux nouveaux territoires. Les tortues étoilées et les suricates font en effet leur entrée en grande pompe parmi les animaux du site.

Une ouverture assumée par l'établissement qui ne souhaite plus se limiter seulement aux singes. Les nouvelles stars sont arrivées depuis quelques semaines sur place en provenance des zoos de Mulhouse et d'Amsterdam. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles se sont vite acclimatées.

Les tortues de Romagne. Ou l'éloge de la lenteur. © Radio France - William Giraud

"C'est le copain du phacochère !"

Les tortues sont des mâles d'une espèce endémique de l'île de Madagascar. Âgées d'une trentaine d'année, Migondi, Kirindi et Kinkoni (les noms malgaches donnés par les soigneurs) ont déjà trouvé leur rythme de croisière. Quand on sait qu'un spécimen vit en moyenne une centaine d'années et que le record, pour cette espèce, est de 155 ans, on se dit qu'elles peuvent rester là un petit moment.

De leur côté, les suricates, petits mammifères carnivores d'Afrique australe, ont vite fait l'unanimité au sein du public. Des visiteurs qui connaissent souvent l'animal à travers le dessin animé de Disney "Le Roi Lion". Mais gare à ceux qui voudraient les caresser : "Je n'y mettrai pas les doigts. Ce sont des animaux sauvages qui peuvent s'attaquer à des scorpions ou des serpents à l'état naturel..." précise Thomas Urbain, chef animalier en charge des trois nouvelles stars.