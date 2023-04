Les tarifs du complexe aquatique L'Aquabulle vont fortement baisser promet Laval Agglo

Le complexe aquatique L'Aquabulle sera fermé durant 5 jours, du 21 au 25 avril, pour raisons administratives et techniques. Laval Agglomération reprend en main la gestion de cet établissement et va mettre en place une nouvelle équipe de direction. La piscine rouvrira ses portes le mercredi 26 avril.

Les élus ont voté une modification des tarifs d'accès à la piscine. Le prix d'entrée sera réduit en moyenne de 28 %, "afin d'avoir des tarifs plus sociaux et une grille tarifaire plus simplifiée" indique, dans un communiqué, Céline Loiseau, vice-présidente de Laval Agglo en charge des sports. Toutes les activités seront assurées jusqu'à la fin de l'année scolaire et une nouvelle offre sera prochainement présentée pour une application à la rentrée de septembre.