Les taureaux se présentent à Arles avant la Feria de Pâques

Avant le début de la Feria de Pâques vendredi 14 avril, les taureaux de combat sont présentés au public cette semaine. Cela se passe aux corrales de Gimeaux, à Arles.

Les taureaux de combat ont fait le voyage depuis l'Espagne pour atterrir dans les corrales de Gimeaux à Arles. Cette traditionnelle présentation permet aux curieux comme aux aficionados d'admirer ces montagnes de muscles. Sur place, derrière les Arènes de Sonnailler, le public peut déambuler entre les stands des quelques exposants. Mais si l'on se déplacera en masse jusqu'à vendredi, ce sera avant tout pour scruter les taureaux.

Analyse et expertise

"C'est une belle présentation" s'exclame cette Arlésienne avant de poursuivre: "les taureaux sont très costauds, maintenant il faut voir ce que ça donne dans l'arène". Et son mari de compléter: "ils sont bien embannés et ils ont une belle armure !". Mais attention à ne pas se focaliser que sur le physique de l'animal selon cet autre amateur éclairé: "c'est pas forcément le plus beau qui est le meilleur dans l'arène".

Les taureaux vus par les enfants

Les enfants se hissent sur la pointe des pieds pour admirer les taureaux © Radio France - Boris Loumagne

A la vue des taureaux dans leur box, le petit Abel se demande comment les matadors "font pour éviter les cornes et pour tuer l'animal sur le dos". A quelques mètres de là, le jeune Rafael. C'est déjà un aficionado confirmé selon son papa, mais Rafael est plutôt du genre taiseux, comme ces experts qui préfèrent observer que parler. En revanche sa petite sœur a son mot à dire sur la question. Luna juge les taureaux "bof". Et à tout prendre, elle préfère "regarder les dessins animés sur le canapé". Quant au petit Bastien il trouve ces animaux tout simplement "beau". Sa maman confirme: "lui et ses copains ils adorent les taureaux". Ils seront servis, à partir de vendredi, à Arles.