Les températures frôlent les 40 degrés et les citadins fuient vers des points de fraicheur

Avec cet épisode caniculaire, nos villes se transforment en véritables fournaises. Par endroits, on relève 40 degrés. Sur le béton, on étouffe, alors les habitants des villes vont chercher un peu de répit, quand ils le peuvent. Lacs, forêts… quels sont les lieux privilégiés par les Toulousains ?

La canicule frappe encore ce dimanche. Les températures devraient commencer à baisser à partir de ce mardi. Par endroit, les 40 degrés sont atteints. Dans les villes, c'est étouffant à cause du manque d'arbres, du goudron. Alors pour trouver un peu de fraicheur, où vont les citadins ? Suivez le guide.

Dans les centres-villes, il y a bien sûr les piscines municipales ou les parcs, mais le répit n'est que de courte durée. Autour de Toulouse, il existe pas mal de points d'eau, mais pour la baignade on va éviter la Ramée, c'est toujours interdit à cause d'une algue dangereuse dans l'eau.

Alors pourquoi pas le lac de Saint-Ferréol, à côté de Revel par exemple, c'est le plus accessible pour Philippine, une toulousaine et ses amies : "On a pas de voiture. Il fallait trouver un endroit frais et il y a un car qui vient jusqu'à Saint-Ferréol." Pratique, mais pas que, Laurent aime beaucoup l'endroit, "on est venu chercher la baignade et le pique-nique à l'ombre des pins, c'est top pour ça ici !"

Un peu plus près de la région toulousaine, vous avez sinon la forêt de Bouconne, 25 minutes seulement du centre-ville et de belles balades en perspective pour Françoise : "Un petit pique-nique, une promenade et puis je vais rester au frais chez moi cet après-midi." Pour trouver le frais, on peut aussi prendre un peu de hauteur, direction les Pyrénées à moins de deux heures au sud de la Ville rose, ou au contraire plonger dans les profondeurs : pourquoi pas visiter le Gouffre de Padirac. Il ne vous reste plus qu'à choisir !