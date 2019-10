Les temps forts de la Nuit Blanche 2019 : à Paris une partie du périphérique s'ouvre aux vélos

La Nuit Blanche, les 5 et 6 octobre 2019, va mettre "la ville en mouvement". C'est le thème de cette année. Découvrez les temps forts de cet événement qui met en avant des artistes et des oeuvres. Ne manquez pas le vélodrome lumineux sur le périphérique interdit en partie aux voitures.

Nuit Blanche 2019 à Paris et en Ile-de-France

Paris, Île-de-France, France

La Nuit Blanche 2019 fait entrer le périphérique parisien dans la danse. La Ville de Paris propose le samedi 5 et le dimanche 6 octobre de redécouvrir le Périph. Une partie de cet axe est transformée en vélodrome lumineux. C'est la principale nouveauté de cette édition de la Nuit Blanche qui compte des centaines d’événements dans la capitale et plus largement en Ile-de-France. Cette manifestation artistique dédiée à la création contemporaine sous toutes ses formes, est organisée par la Ville de Paris depuis 2002.

Nuit Blanche et restrictions de circulation : voici les principaux points noirs à éviter

Attention au Vélodrome lumineux. Il est organisé sur le périphérique qui sera fermé entre la porte de Bagnolet et la porte de la Villette du samedi 5 octobre 14h00 au dimanche 6 octobre 10h00.

Une portion du périphérique sera fermée - Ville de Paris

La Parade se déroule de la place de la Concorde à la place de la Bastille de 19h00 à 22h00, samedi. De nombreux axes seront fermés à la circulation automobile le samedi 5 octobre 2019 de 18h00 à minuit : la place de la Concorde, la rue de Rivoli et la rue Saint-Antoine, la place de la Bastille et ses accès les rues du Marais. Si vous avez un deux-roues, évitez de vous garer dans la zone concernée, à partir de 17h00.

Restrictions de circulation à Paris pour la Nuit Blanche - Ville de Paris

Les RER, les trains de banlieue et les Transiliens SNCF fonctionnent comme d'habitude.

La RATP met en place un dispositif spécial Nuit Blanche pour la nuit du 5 au 6 octobre 2019. La ligne 1 est ouverte toute la nuit mais ne dessert pas toutes les stations. Transport gratuit entre 2h15 et 5h30

Le tram T3 a est ouvert toute la nuit entre Porte de Vincennes et Porte d'Orléans. Le T3 b est ouvert toute la nuit sur l'ensemble de la ligne. Accès gratuits pour les deux entre 2h15 et 5h30.

Le réseau Noctilien est adapté et renforcé entre 0h30 jusqu'à 5h30 du matin. De nombreuses lignes de bus sont renforcées. Attention les lignes N11, N12, N13, N14, N15 et N16 ne sont pas en service.

Un mini plan de Métro Spécial Nuit Blanche 2019 est disponible sur internet et dans les stations et les gares.

Voici les temps forts de la Nuit Blanche 2019

Venez faire du vélo sur une partie du périphérique

De la porte de Pantin à la porte de la Villette, le périphérique sera fermé aux voitures dès samedi 14h00. Il se transforme en vélodrome lumineux. C'est le public qui crée l'oeuvre. Les petits et les grands peuvent venir avec leur vélo ou un Vélib'. Passez d'abord au Village Vélo place de la Fontaine aux Lions pour aller chercher des lucioles lumineuses qui seront fixées sur votre vélo. Pas besoin de réserver. Entrez directement sur le périphérique porte de Pantin par la rampe d'accès gauche. Vous pourrez rouler en boucle sur le périphérique. Il y aura aussi un espace piéton pour admirer ce vélodrome lumineux.

Des animation sur le périphérique - Nuit Blanche

Des animations sont aussi prévues. Sur le périphérique extérieur, SUCO avec Jamie Beron et 1024 Architecture animent ce bout de Périph toute la nuit. Il y aura plusieurs food trucks pour créer une ambiance de Tour de France.

Autour de ce pont de lumière, la Philharmonie de Paris et le Centre sportif Jules Ladoumègue participent à cet esprit de fête populaire avec concerts et activités sportives revisités par des artistes.

La parade

Une quinzaine de plateformes artistiques, imaginées par des artistes contemporains, circuleront de la place de la Concorde à la Bastille samedi de 19h00 à 22h00. Cette "exposition mobile sera un défilé d’œuvres monumentales, délirantes ou fantastiques, poétiques ou exubérantes", expliquent les organisateurs.

La parade 2019 de la Nuit Blanche à Paris - Maxime Dufour

La parade sera animée par des musiciens, danseurs, performers ou encore des DJ,

Les artistes promeneurs

Des artistes promeneurs emmèneront avec eux le public, d'autres traverseront la ville de façon plus solitaire. Certains proposeront au public une performance participative. Vous pourrez les suivre dans la ville.

Alain Arias-Misson - Nela Arias-Misson - Nuit Blanche

Le parcours des artistes promeneurs - Nuit Blanche

La Grande traversée

Pour renforcer le thème 2019 de "la ville en mouvement", la Nuit Blanche propose un Evènement qui associe la culture et le sport. Deux courses de nuit gratuites de 10 kilomètres (de 22h00 à 02h00) permettent de traverser Paris en visitant (en marchant cette fois) plusieurs musées, théâtres et autres lieux culturels de prestige de la capitale. Pas de chronométrages pour cette Grande Traversée. Le rendez-vous est place de la Concorde.

La Grande Traversée 2019 - Nuit Blanche

Si vous êtes inscrit notez que vous pourrez déposer vos affaires dans un vestiaire. Seuls les téléphones portables sont autorisés pendant la course. Il vous faudra un dossard et un bracelet pour entrer dans les lieux culturels. La Grande Traversée devrait durer quatre heures.

Les artistes et les oeuvres à ne pas rater

A Paris

Pour la première fois, Daniel Buren participera à cette Nuit Blanche, avec une création qui associe des miroirs à ses célèbres bandes blanches. Sur le site de la tour Eiffel, deux grands miroirs inclinés reflètent les bâtiments qui les entourent, comme s’ils allaient tomber.

OpenBach Night, à voir 8-12 rue Jean Sebastien Bach 75013 Paris samedi 19h 1h30. L’OpenBach accueille pour l’occasion les oeuvres de Matthieu Dagorn, Alex Pariss, Janique Bourget et Anne Damesin : un jeu d’ombres et de formes mêlant volumes et art optique. Cette visite insolite se fait avec une lampe torche pour seul guide.

OpenBach - Nuit Blanche

Dancing Flower avec Rumiko Manako au Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012, samedi de 19h00 à 02h00. Cette professeure d’art floral Japonais traditionnel et contemporain qui dédie sa vie à cet art, réalisera en direct des compositions végétales dans le Parc Floral de Paris. L'exécution des bouquets suivra une chorégraphie précise où chaque mouvement singulier de la Nature sera rendu visible au travers de figures légendaires de la mythologie Grecque.

Bouquet de Rumiko Manako - Nuit Blanche

L’artiste Mehryl Levisse invite le public à participer à un tournoi de Travball, un sport délirant de son invention où un traversin fait office de ballon. Les joueurs sont les visiteurs tandis que l’artiste, les chefs d’équipe, la cheerleader et la mascotte sont des Drag Queens qui portent des costumes et des accessoires tous plus excentriques les uns que les autres. Cela se passe au Centre Sportif Jules Ladoumègue angle de la rue Centrale Lafarge, avenue Jean Lolive 75019 Paris, samedi de 19h00 à 01h00.

Tabacalera 2018 - Pilar Albarracín courtesy Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris - Nuit Blanche

En Ile-de-France

L'artiste québécois Bill Vorn est à Aubervilliers. Ce pionnier des arts robotiques crée des automates qui questionnent la vie artificielle et les interactions. Sur la piste d’une boîte de nuit mobile, cinq robots à l’apparence humaine se déhanchent au rythme de sonorités électroniques et dansent aussi le french cancan. A voir après la parade Avenue du Street Art 93300 Aubervilliers.

Les robots de Bill Vorn - Nuit Blanche

La Caravane KICKART avec Patricio Lisboa, Annabelle Pirlot, Paula Venegas Flores est Quai de l’Aisne - devant les Grands Moulins (face BNP) 93500 Pantin samedi de 19h00 à 02h00. Cette performance participative réunit trois disciplines, arts plastiques, musique et danse. Le son et le mouvement donnent vie à l’œuvre exposée dans la caravane.

Caravane Kickart - Nuit Blanche

La Commanderie présente de nombreuses animations route de Dampierre - CD 58, 78990 Elancourt. C'est un lieu pluridisciplinaire qui programme arts visuels, danse, poésie et sciences. Pour la Nuit Blanche 2019, tous les espaces du site seront investis avec des oeuvres entre autres de Ikse Maitre.

IKSE MAITRE - Nuit Blanche

Cette sélection est une toute petite part du vaste programme proposé pour cette Nuit Blanche 2019 à Paris et en Ile-de-France. A vous de faire votre propre choix.