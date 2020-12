Les thalassos du groupe breton Valdys attendent impatiemment la réouverture pour les fêtes de fin d'année

"On a beaucoup de demandes de nos clients, qui ont envie qu'on prenne soin d'eux. Ils se demandent quand est-ce qu'on va pouvoir les accueillir", raconte Eric Carré, le directeur du groupe de thalasso Valdys. Et bien, les massages et autres soins du corps pourront normalement reprendre dès le 19 décembre tandis que la partie hôtellerie pourra les recevoir un jour plus tôt.

"C'est vraiment une demande très forte. On l'a vu après le premier déconfinement, les gens veulent être bichonnés, surtout après cette période assez stressante", explique le directeur général du groupe breton. Valdys compte deux établissements en Bretagne : un à Douarnenez et l'autre à Roscoff, qui est la première thalasso de France.

Un secteur qui a beaucoup souffert

"Nous offrons un soin supplémentaire aux personnes qui utilisent nos services car nos programmes marins type spa, hammam ou saunas ne sont pas accessibles à cause des restrictions sanitaires", précise-t-il. Des petits gestes nécessaires pour faire revenir les clients car le secteur a énormément souffert des cinq mois de fermeture cumulés dans l'année. "La conséquence économique est très importante, donc on compte sur ce rebond pour repartir. Mais je suis confiant car j'ai été très surpris par l'affluence dans nos établissements après le déconfinement", s'étonne le directeur, "moi, 2021, j'y crois !"