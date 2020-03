Coronavirus : des spectateurs solidaires des artistes à Aix et Marseille

Alors que quatre théâtres de Marseille et d'Aix-en-Provence sont fermés à cause de l'épidémie de Covid-19, certains spectateurs renoncent au remboursement de leurs places au profit des artistes.

"Face à l'épidémie mondiale de coronavirus qui touche notre pays et solidaire des décisions prises par les pouvoirs publics et les autorités sanitaires, j’ai décidé, le cœur lourd, mais en toute responsabilité, de fermer à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre Les Théâtres. Il en va de la responsabilité de chacun de tout mettre en œuvre pour endiguer la propagation de cette épidémie." C'est ce qu'explique ce mardi 17 mars Dominique Bluzet, directeur du plus important réseau de salles de spectacle de la région PACA qui réunit le Gymnase et les Bernardines à Marseille ainsi que le théâtre du Jeu de Paume et le Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence.

Le remboursement des billets au public se fera dès la reprise de l’activité, assure Dominique Bluzet. Mais un mouvement de générosité a vu le jour sans attendre cette annonce. Certains spectateurs ont émis le souhait de renoncer au remboursement de leurs places au profit des artistes, durement touchés.

"Nous avons, face à cet élan de solidarité, créé un fonds de dotation Assami dont l’intégralité sera reversée aux artistes les plus impactés. Plus que jamais, la solidarité est de mise. Nous avons hâte de vous retrouver au plus vite dans Les Théâtres", conclut Dominique Bluzet.