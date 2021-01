Les théâtres d'Avignon maintiennent le Fest'hiver... sur internet

Malgré la fermeture des lieux culturels, les scènes avignonnaises maintiennent le Fest'hiver. Elles proposent six représentations en ligne, pour conserver une vie culturelle.

Le Fest'hiver 2021 commence ce vendredi 22 janvier, à Avignon. Les scènes avignonnaises et la ville ont décidé de maintenir l'événement malgré la fermeture des lieux culturels. Les spectacles sont donc retransmis sur internet. Pour la première fois, le Fest'hiver aura lieu en version numérique. Six représentations se tiennent dans six théâtres différents. "Cette volonté de jouer malgré tout, dans des conditions inhabituelles, réaffirme combien la culture est essentielle est les théâtres, des lieux de vie indispensables", écrivent-ils.