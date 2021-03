Les théâtres de Lannion et Lorient occupés par les intermittents

Les salles de spectacle du Grand Théâtre à Lorient et du Carré Magique à Lannion sont occupées depuis lundi matin par des intermittents. Ils demandent l'abandon du projet de réforme de l'assurance-chômage et la reprise des activités culturelles.

Une cinquantaine d'intermittents et de professionnels du spectacle occupent depuis lundi matin la salle de spectacle du Carré Magique à Lannion. Le même nombre de personnes se sont installées au sein du Grand Théâtre de Lorient. Ils demandent notamment l'abandon du projet de réforme de l'assurance-chômage, et la prise en compte de la précarité grandissante des professionnels de la culture.

A Lorient, "on restera le temps qu'il faudra pour faire entendre nos revendications", affirme Youen Paranthoen, syndiqué SBAM-CGT. "Le théâtre met à notre disposition tout ce dont on a besoin".

Des dizaines de salles occupées

A Lannion non plus, le directeur ne s'est pas opposé à l'occupation de la salle par les intermittents. "L’équipe du Carré Magique affirme sa solidarité et son soutien à cette mobilisation pour la survie des artistes et des professionnels en situation de précarité, et porte une parole commune : la reprise des spectacles et la réouverture des lieux de culture", annonce la salle dans un communiqué.

Ces occupations de salles de spectacle s'inscrivent dans un mouvement national lancé par l'installation de professionnels de la culture au théâtre de l'Odéon à Paris la semaine dernière. Depuis, une trentaine de salles sont occupées, dont le Quartz à Brest et l'Opéra de Rennes.