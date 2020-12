Les théâtres de Sens et d'Auxerre rongent leur frein en attendant de lever de nouveau leurs rideaux

Le monde de la culture devra encore attendre. Prévue le 15 décembre,la réouverture des salles de théâtres est repoussée, au mieux, au 7 janvier prochain à cause des mauvais chiffres de l'épidémie. Les théâtres d'Auxerre et de Sens prennent leur mal en patience tout en rongeant leur frein.

Ils auraient dû rouvrir le 15 décembre prochain, finalement la réouverture des théâtres est repoussée, au moins, au 7 janvier prochain. Comme leurs confrères du monde de la culture ( salle de spectacle, cinéma ) ils doivent prendre leur mal en patience car les chiffres de l'épidémie de coronavirus ne sont pas assez bons.

Les théâtres de Sens et d'Auxerre rongent leur frein en attendant de pouvoir de nouveau lever leurs rideaux. Copier

L'inquiétude financière sur les mois à venir

La saison n'est pas manquée mais presque, c'est une saison en pointillée comme le note Didier Weill le directeur du théâtre de Sens " Il y a eu grosso modo un peu plus de trois mois de programmation effective et puis grosso modo un peu moins de six mois de déprogrammations et de reports " . Un rythme similaire au théâtre d'Auxerre même si, entre temps, celui-ci a accueilli des résidences d'artistes. Les pertes sur les billetteries sont conséquentes mais, heureusement les deux structures sont publiques : " Les ressources principales se sont les subventions de nos partenaires, le Ministère de la Culture, le Région Bourgogne-Franche-Comté ou encore le Département de l'Yonne et la ville d'Auxerre " précise Pierre Kechkéguian , le directeur du théâtre d'Auxerre. Si Didier Weill souligne lui aussi l'aide indispensable de la ville de Sens, il s'interroge sur les mois à venir " on ne pourra pas reporter et reporter encore ! ".

Une sérieux embouteillage pour tout reprogrammer en 2021

D'ailleurs le plus dur c'est le moral des troupes et ce casse tête permanent entre programmation, déprogrammation, reprogrammation. C'est une certitude la saison 2020 ne pourra pas entièrement être reportée à l'année 2021. " Malheureusement les reports supplémentaires de dates de confinement n'ajoutent pas de dates supplémentaires à l'année sur un calendrier " lance Didier Weill, pour qui il va y avoir " un sérieux embouteillage !". "Dans certains cas on y arrive parce que l'on peut décaler sur la saison prochaine. Dans d'autres cas la tournée et la diffusion s'arrêtent donc le spectacle est terminé " explique le directeur du théâtre de Sens.

A Auxerre, par exemple, le spectacle prévu le 5 janvier ( Les parents terribles de Jean Cocteau ) doit être d'ores et déjà reprogrammé. Prochaine date de disponible ? Le printemps 2022 ! Surtout ce qui inquiète les deux directeurs ce n'est pas tant que la réouverture soit repoussée, à vrai dire ils s'y attendaient presque. C'est surtout cette navigation à vue sans certitude aucune de pouvoir rouvrir le 7 janvier. " Si au mois de janvier on continue à être confiné, et bien là, on va être obligé de passer à des annulations de spectacles sèches, c'est à dire que le spectacle n'aura pas lieu " s'alarme Pierre Kechkéguian.

Des annulations dont les premières victimes seraient les artistes eux-mêmes. En attendant la reprise les théâtres peuvent compter sur le soutien de leurs spectateurs. Il prend la forme de petits mots, de messages mais pas seulement. A Auxerre par exemple nombre de spectateurs n'ont pas demandé le remboursement de leurs places en soutien au théâtre ... pour un montant avoisinant les 17 000 euros !