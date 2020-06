Les Thermes de Vittel rouvrent le 13 juillet, dans des conditions sanitaires strictes

Les curistes devront patienter encore un peu. Autorisés à rouvrir à partir du 2 juin, les établissements thermaux ont de nombreuses règles sanitaires à mettre en place. Les Thermes de Vittel ont donc décidé de réouvrir leurs portes le 13 juillet. Le temps de tout préparer.

"On a un référentiel sanitaire à suivre très strict, que ce soit au niveau de la circulation, de l'accueil, de la désinfection des postes, explique Christian Brunet, directeur des Thermes de Vittel. On a aussi tout l'aspect technique : il faut tout désinfecter, remplir les réseaux, faire les traitements d'eaux et les analyses." Ouverture impossible de l'établissement avant le retour des analyses et le feu vert de l'Agence régionale de santé.

Impossible d'apporter son magazine pendant les soins

Maintenant que la date est fixée l'équipe peut entrer dans la mise en place concrète des recommandations, "une grosse organisation" d'après le dirigeant avec notamment l'installation d'une signalétique, pour s'assurer que la distanciation sociale est respectée.

L'expérience du curiste s'en trouvera nécessairement modifiée. "L'organisation sera plus contraignante, confie Christian Brunet. Le visiteur ne pourra pas se rendre aux soins avec son magazine par exemple. Il n'y aura pas d'espace de repos, le coin thisanerie ne sera pas ouvert par exemple car nous ne pouvons pas y respecter la distanciation sociale."

Fréquentation maximale limitée à 190 personnes

La fréquentation maximale de l'établissement sera limité à 190 personnes, personnel compris. Habituellement, les Thermes peuvent accueillir jusqu'à 500 curistes sur une même journée. Le nombre de personnes dans les bassins sera aussi restreint, pour assurer une distance de deux mètres entre chaque visiteur.

Malgré le gros chantier qui l'attend, Christian Brunet se réjouit de la réouverture des Thermes de Vittel. "Un établissement vide, c'est horriblement triste", avoue le directeur. L'institut évalue les pertes à 1 million d'euros, avec 2000 curistes en moins sur les trois mois de fermeture. Des premières réservations sont déjà confirmées à partir du 13 juillet.