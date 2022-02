Les tigres vont quitter l'émission Fort Boyard dès cet été

En accord avec France Télévisions et l'éleveur-dresseur, la production de l'émission a annoncé ce jeudi le départ anticipé des félins dès cet été. Une somme a été trouvée pour permettre de leur assurer une retraite et une fin de vie dans le respect de la dignité animale.

La société Adventure Line Productions (ALP) qui produit l'émission de divertissement pour France 2 a annoncé ce jeudi dans un communiqué le départ cet été des tigres de Ford Boyard. "Comme nous l’avons déjà déclaré nous sommes très soucieux et attentifs au bien-être des tigres mais également des autres animaux présents sur le Fort. Nous sommes tout aussi attentifs à nos téléspectateurs et nous avons constaté une évolution des mentalités quant à la présence des tigres dans Fort Boyard."

La réflexion sur la présence des tigres sur Fort Boyard ne date pas d'hier puisqu’il y a déjà deux ans, il avait été décidé de ne pas remplacer un des trois tigres parti à la retraite. Il fallait avant tout penser à l’avenir et la situation de l'éleveur-dresseur et de ses animaux. "Quel serait son avenir ? Comment allait-il pouvoir prendre soin de ses félins s’il n’a pas plus les moyens de le faire ?"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Accord avec l'éleveur-dresseur

La loi visant à lutter contre la maltraitance animale adoptée par le parlement avait déjà accéléré le processus de retrait des tigres, mais le texte de la Ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, ne prévoyait rien pour subvenir après à leurs besoins. "Nous ne voulions pas abandonner notre partenaire de longue date et ses tigres à un triste sort. Après en avoir discuté avec notre éleveur-dresseur et en étroite collaboration avec France Télévisions, ALP et France Télévisions vont consacrer jusqu’à leur fin de vie, une somme permettant aux tigres de Fort Boyard de continuer à recevoir tous les soins nécessaires et leur permettre d’avoir une fin de vie dans le respect de la dignité animale qui nous est chère." Les conditions étant désormais réunies, la production a décidé d’avancer le retrait des Tigres dans Fort Boyard dès la saison 2022.

L'esprit des tigres sera toujours présent car ils font partie intégrante de la magie du programme

Le propriétaire et éleveur des tigres, Thierry Leportier, a également réagi à ce départ anticipé : "Le retrait des tigres de Fort Boyard est le résultat de discussions avec ALP. Notre longue collaboration a toujours été faite d’échanges constructifs. Grâce à leur implication et préoccupation sur le devenir de mes animaux, je suis un peu plus serein quant à la continuité du bien-être de mes tigres." Cependant, nous tenons à rassurer nos fidèles téléspectateurs de Fort Boyard, petits et grands, l’esprit des tigres sera toujours présent car ils font partie intégrante de la magie du programme."

Cependant, la production tient à rassurer les fidèles téléspectateurs de Fort Boyard. "L’esprit des tigres sera toujours présent car ils font partie intégrante de la magie du programme".