Les toilettes cachées de Madame de Sévigné au château de Grignan

Grignan, France

Un petit trou dans un mur de pierre. C'est ce à quoi ressemblent les latrines de Madame de Sévigné. Elles se trouvaient derrière un mur attenant à son cabinet d'écriture dans le château de Grignan (Drôme). Il y a un an, Guillaume Martin, archéologue pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives, pensait trouver un escalier à vis dans le cadre des travaux de revalorisation du cabinet d'écriture de la marquise. "Je me suis rapidement rendu compte en nettoyant un petit placard de 70 cm de large et 1,80m de haut qu'en fait il ne s'agissait absolument pas d'un escalier en vis mais de latrines assez sophistiquées", raconte-t-il.

Les archéologues pensaient trouver un escalier à vis derrière un placard du cabinet d'écriture, ils ont découvert des latrines construites à la fin du 17ème siècle. © Radio France

Ce système était relié au réseau de canalisations d'eau de pluie du château. La cuvette de Madame de Sévigné était recouverte de cuir. Comme la plupart des latrines de l'époque, elles se situaient en hauteur, au deuxième étage, pour éviter les remontées d'odeur dans la demeure aristocratique.

Au 17ème siècle, il est rare d'avoir des latrines. C'est un confort encore réservé à l'aristocratie. D'après Laurence Lavergne, responsable culture des châteaux de la Drôme, cette découverte en dit long sur la vie du château de Grignan, "ça révèle un souci d'hygiène dans une demeure ancestrale du comte de Grignan, un niveau de vie très élevé et une envie d'améliorer les conditions de vie alors que le château est à sa phase d'extension architecturale maximale".

"Abasourdi" par cette découverte

Guillaume Martin se dit "abasourdi" par cette découverte alors que lui et son équipe étaient censés connaître sur le bout des doigts le château de Grignan. Cette demeure aristocratique garde peut-être encore d'autres secrets. Une zone d'ombre demeure après cette trouvaille : où mènent les canalisations des toilettes de Madame de Sévigné ? "Les archéologues sont assez friands des latrines dans la mesure où on récupère des choses qui ont été jetées consciemment ou non. Donc si un jour on mettait la main sur la fosse d'aisance ce serait intéressant. Potentiellement, il reste énormément de choses à découvrir", se réjouit Guillaume Martin.

Les latrines se trouvent dans le prolongement de la chambre de Madame de Sévigné située au deuxième étage du château. © Radio France

A la fin du 17ème siècle, les latrines étaient rares et réservées à l'aristocratie. © Radio France

Toutefois, il faudra encore patienter, les recherches de la fosse d'aisance ne sont pas encore à l'ordre du jour. Les rénovations du cabinet d'écriture seront finalisées dans les mois qui arrivent mais les toilettes sont déjà accessibles au public.