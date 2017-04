Les Tonnerrois passent devant l’objectif

Photographe professionnel, Claude Blot a décidé de raconter sa ville de manière originale, grâce à des portraits de Tonnerrois. Une photo par jour, qu’il publie sur sa page Facebook. Et cela va bien au-delà du projet artistique.

"Pour moi Tonnerre, c’est une histoire de cœur", raconte Claude. Il y a vécu durant vingt ans, y a rencontré sa femme, il y travaille encore aujourd’hui, et habite tout près. Il y a un mois, il s’est lancé dans un nouveau projet : photographier chaque jour un Tonnerrois ou une Tonnerroise, pour en faire un portrait, publié sur Facebook. "Au début c’était pour faire parler de ma page, faire découvrir mon travail ", explique-t-il.

- Claude Blot

Raconter des histoires

Claude cherche des « tronches », comme on dit. Des looks particuliers, des gens marqués par la vie et les années. "Les rides, le teint hâlé, les cheveux plus ou moins blancs", voilà ce que recherche le photographe.

Claude Blot : "Le but ce n'est pas de faire des photos de star" Partager le son sur : Copier

Et s’il connait ses modèles, il ne prémédite pas vraiment ses clichés. "Je me promène dans Tonnerre, et je peux croiser 15 personnes sans vouloir les prendre en photos. Jusqu’au moment où au bon endroit, avec la bonne lumière, je déclenche, confie celui qui ne sort plus sans son appareil. Maintenant le matin quand je vais chercher mon pain j’ai mon appareil photo en bandoulière !"

"J’ai préféré faire ça à Tonnerre, parce que la démarche est plus facile", concède Claude, pour qui il est plus difficile de prendre en photo au hasard des gens dans la rue. C’est pour cela qu’Anaïs, qui travaille à l’office de tourisme de Tonnerre, a accepté de poser. "Je ne l’aurais pas spécialement fait avec quelqu’un que je ne connais pas", dit-elle. Une expérience qui lui a plu cependant : "Ce n’est pas quelque chose à laquelle on est habitués, mais c’est assez agréable. On a l’impression d’être quelqu’un d’important", sourit la jeune femme.

Le portrait d'Anaïs - Claude Blot

Retrouvailles

Mais le projet a dépassé le simple cadre artistique, grâce aux réseaux sociaux. « Il y a des gens qui se retrouvent grâce aux portraits de Tonnerrois ! Des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps, mais qui ont été à l’école ensemble, qui se reconnaissent grâce aux portraits, et qui échangent ensuite via Facebook », se réjouit-il.

"J’aime autant lire les commentaires le soir que de prendre les photos" - Claude

Pour Claude, c’est aussi un moyen de montrer que Tonnerre vit bien. « On entend trop souvent que c’est une ville morte, que c’est désert, alors que non ! Il y a des difficultés c’est vrai, mais comme dans toutes les villes », argue le photographe.

5000 habitants… 5000 portraits ?

Le photographe ne s’est pas fixé d’objectif précis dans le nombre de portraits à réaliser. « Quelques centaines », explique-t-il. « Il y a 5000 habitants à Tonnerre, si je veux tous les faire, il va falloir y aller ! ».

- Claude Blot

À terme, Claude aimerait faire une exposition, pour montrer le joli minois de tous ces Tonnerrois.