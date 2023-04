Les Toqués de Mythos, le festival culinaire de Rennes fête ses 10 ans

Le festival Mythos se tient depuis vendredi 7 avril à Rennes (Ille-et-Vilaine). Jusqu'au 16 avril, des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles d'humour sont organisés dans une dizaine de lieux à thème dont les jardins du Thabor. Mais le festival Mythos c'est aussi un rendez-vous culinaire avec les Toqués de Mythos. Tous les midis et tous les soirs, des chefs rennais mais aussi bretons ou encore parisiens sont réunis pour proposer des menus originaux, des plats travaillés, des desserts à l'assiette. Une sorte de festival dans le festival.

Dans les cuisines, 4.500 repas seront préparés pendant tout le festival. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Sibylle Sellam est cheffe au restaurant Pénates à Rennes. C'est la quatrième année qu'elle cuisine sur le festival : "On essaie de faire un bon mix entre ce qu'on fait d'habitude au restaurant et pour un service de 1.500 couverts, ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est l'occasion unique des gens nouveaux de réinventer des équipes éphémères."

Une programmation culinaire variée

Franck Maciag est le programmateur des Toqués de Mythos, pour les 10 ans du festival, il a voulu marquer le coup avec 13 chefs étoilés au guide Michelin : "Aujourd'hui, le festival en lui même ne s'adresse plus uniquement aux festivaliers parce qu'il y a des gens qui viennent manger ici le soir alors qu'ils n'ont pas de billets de spectacles. Les chefs viennent mettre en avant l'image de leur restaurant et ensuite donner envie aux festivaliers de retourner chez eux après."