Les toreros pourront sortir en triomphe sans encombre pour la prochaine feria des Vendanges

La Porte des Consuls avait subi quelques aménagements pour permettre le passage des coureurs de la Vuelta. Tout est en train de rentrer dans l'ordre

La Porte des Consuls des arènes de Nîmes pourra s'ouvrir sans aucune hésitation pour les toreros qui triompheront lors de la feria des Vendanges 2017 au mois de septembre prochain. La grande porte avait subi des aménagements pour le passage du tour d'Espagne cycliste. Un enrobé spécial avait été posé pour permettre aux coureurs de réaliser une traversée historique des arènes lors du contre-la-montre par équipes du samedi. Les marches du parvis avaient également été rabotées pour élargir le virage à la sortie du monument romain.

Mais cette fois ça y est, les coureurs de la Vuelta sont partis et ils vont laisser la place aux maestros de la feria des Vendanges du 15 au 17 septembre prochains. Après l'immense succès populaire du passage du tour d'Espagne, place maintenant, on l'espère, à d'autres triomphes sur le sable des arènes, à d'autres vueltas...al ruedo, des tours de piste et des sorties par la Porte des Consuls, qui est en train de retrouver son aspect d'avant tour d'Espagne.