Les toros de la Quinta pour ouvrir la Feria de Pentecôte à Nîmes

Les toros de la Quinta seront les vedettes du cartel de ce vendredi après-midi dans les arènes de Nîmes. Ils seront combattus par Rafaelillo, Escribano et Roman

Première corrida de la Feria de Pentecôte dans les arènes de Nîmes ce vendredi après-midi

Au cartel, deux Espagnols : Rafaelillo, originaire de Murcie, le Sévillan Manuel Escribano, de Gerena et Roman, jeune Franco-espagnol, de 24 ans, né de père Valencian et de mère Bretonne. Ils affronteront des toros de La Quinta.

Sans manquer de respect aux trois toreros qui fouleront le sable des arènes, sur le papier, ce cartel n'est pas le plus séduisant de la feria. Sans grand risque de se tromper : l'affluence de ce soir sera la plus faible de la feria. Les maestros à l'affiche ne font pas partie des stars qui déplacent les foules. Ils sont ce que l'on appelle dans le jargon des belluaires, en référence aux gladiateurs qui affrontaient les fauves dans la Rome Antique. Rafelillo, Escribano et Roman sont des habitués des corridas dites dures. C'est même leur pain quotidien. Mais, les considérer simplement comme des guerriers serait injuste et réducteur. Ces trois là, dans leur style, savent toréer et, surtout, ils n'ont pas pour habitude de tricher. Ils ont même souvent payé leur courage de leur sang.

Elevage de respect et de garantie

Face à eux, des toros de La Quinta, considérée comme un élevage de respect dans l'esprit des aficionados. Pourtant, petite surprise pour ceux qui sont venus voir les toros aux corrales. A l'oeil, ceux de la Quinta sont les plus petits et les moins lourds de tous les élevages. Mais en fait, ce ne sont pas ces toros en particulier qui présentent une allure particulière. Leur morphologie est caractéristique de cette ganaderia. Alors bien sûr, des arènes de première catégorie comme celles de Nîmes se doivent de présenter du bétail à la hauteur de leur réputation, mais les aficionados qui suivent la feria de la San Isidro à Madrid, peuvent en témoigner : les toros les plus gros ne sont pas toujours synonyme de qualité du spectacle, loin s'en faut.