Les Toulousains Bigflo et Oli dévoilent le lieu et les dates de leur festival de musique

On sait désormais où se tiendra le premier festival de musique créé par les Toulousains Bigflo et Oli. Comme à leur habitude, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils donnent l'information à leurs fans. Le "Rose Festival", au départ programmé en cette rentrée mais reporté à cause du coronavirus, aura lieu du 3 au 4 septembre 2021 au Domaine d'Ariane à Mondonville. La commune de Haute-Garonne est située à vingt minutes de Toulouse, au nord-ouest de la ville rose. "On a hâte de vous en dire plus", ajoutent les rappeurs sur les réseaux sociaux.

Cela fait quatre ans que les frères voulaient créer leur festival à Toulouse, expliquent-ils sur Youtube : "Il n'y a pas de gros festival pour les jeunes avec de la musique actuelle et c'est un truc qu'on entendait depuis longtemps quand on était en festival dans notre ville [...] C'est un rêve qu'on a depuis qu'on est adolescents."